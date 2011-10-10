ЗМІ: Співучасник крадіжки викинув Пікассо і Матісса на смітник

Картини Пікассо і Матісса, викрадені з Музею сучасного мистецтва в Парижі у травні цього року, міг знищити один з ймовірних співучасників злочину. Про це пише щотижнева французька газета Le Journal du Dimanche з посиланням на джерела в паризькій поліції, яка поки не встановила місце знаходження картин.

У ніч з 19 на 20 травня з музею винесли п'ять полотен загальною вартістю близько 100 мільйонів євро: "Голуб із зеленим горошком" Пабло Пікассо, "Пастораль" Анрі Матісса, "Олива поблизу Естака" Жоржа Брака, "Жінка з віялом" Амедео Модільяні і "Натюрморт з свічниками" Фернана Леже. Одразу після злочину французька поліція припустила, що крадіжку скоїв злодій-одинак, а картини викрали на замовлення, оскільки продати їх на відкритому ринку неможливо.

1 жовтня стало відомо, що у даній справі у Парижі було затримано трьох осіб: жінку, яка, ймовірно, винесла картини з музею, а також двох чоловіків, які допомагали їх переховувати.

За даними французького видання, у крадіжці брали участь три особи - злодій, 43-річний серб Вреджан Т. на прізвисько "людина-павук", а також двоє його помічників, які зараз і знаходяться в поліції. Проте двоє з них (включаючи Вреджана Т., якого схопили на іншій крадіжці) нібито були заарештовані ще у травні.

Детективи, опитані виданням, стверджують, що третій учасник, 34-річний годинникар на ім’я Джонатан Б., зізнався, що після арешту своїх подільників "запанікував, знищив картини і викинув їх у сміттєвий бак". Видання відзначає, що поліція скептично поставилася до заяви Джонатана, проте детективи визнають, що повністю не можуть виключити подібний варіант розвитку подій.

Газета також повідомила кілька нових деталей, пов'язаних з крадіжкою. Так, Вреджан Т. розповів поліції, що спочатку планував вкрасти лише картину Леже, яку йому замовив один арт-дилер, проте зрозумівши, що сигналізація не працює, злодій вирішив винести з музею ще кілька робіт. За словами злодія, він ще годину гуляв по музею, вибираючи інші картини. Найгарнішою з них, на думку злодія, є "Жінка з віялом" Модільяні.

Крадіжку п'яти полотен всесвітньо відомих художників називають одним з найгучніших злочинів у світі мистецтва. Як відзначає Лента.ру, за оцінками деяких експертів, вартість картин насправді може сягати 200 мільйонів євро.