У Кіровограді наркоторговці організували SMS-розсилку

У Кіровограді працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали учасників організованої злочинної групи, які збували метамфетамін.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Кіровоградській області.

Організатором збуту наркотиків виявився 27-річний житель Кіровограда, допомагали йому двоє знайомих, 26 та 24 років. Метамфетамін їм постачав раніше засуджений житель Дніпропетровської області. Збували психотропні речовини у розважальних закладах в обласному центрі, які відвідувала, в основному, молодь, інколи наркотик продавали на вулиці.

За оперативною інформацією, члени злочинної групи готувалися удосконалити свою кримінальну схему. Вони збирали базу даних, щоб повідомляти «клієнтам» про отримання нової партії товару за допомогою SMS-повідомлень та електронної пошти.

Загалом, прибуток наркоділків становив близько 100 тис. грн. на місяць.

Під час проведення санкціонованих обшуків оперативники виявили та вилучили понад 100 гр. метамфетаміну, коноплю, декілька десятків тисяч гривен, карабін «Сайга» і револьвер травматичної дії.

У даний час усіх учасників злочинної групи заарештовано. Їм пред`явлено обвинувачення за ст.307 ч. 2 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів») Кримінального кодексу України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

На момент затримання один із кіровоградців перебував на підписці про невиїзд, оскільки суд розглядав кримінальну справу, пов`язану з незаконним обігом наркотиків, а «постачальник» був засуджений за незаконне зберігання зброї та перебував на випробувальному терміні.