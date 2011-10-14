Генпрокурор вважає передчасною відставку Могильова

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА вважає надмірним кроком відставку міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА у зв`язку з подіями навколо затримання кілерів в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам генеральний прокурор заявив: "Це занадто - у відставку міністра. За цими обставинами розслідується кримінальна справа, як проводилася ця операція у рамках розслідування кримінальної справи, дається також правова оцінка".

За його словами, прокуратура також запитала матеріали службового розслідування в МВС, і в рамках розслідування "будуть зроблені правові висновки". В.ПШОНКА також додав, що зарано говорити про те, що буде хтось покараний, оскільки справа ще в стадії розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області вночі 30 вересня 2011 року під час затримання злочинців у перестрілці загинуло двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте зловмисникам вдалося втекти з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлене, і в Одесі почалася спецоперація із затримання, в ході якої міліціонери ліквідували двох підозрюваних, третьому вдалося втекти. При цьому перестрілка міліції і злочинців тривала упродовж чотирьох годин. Після чого ЗМІ і політики заявили про непрофесіоналізм учасників цієї спецоперації.

5 жовтня під час парламентських слухань на тему «Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і упровадження європейських стандартів» А.МОГИЛЬОВ пояснив провал прорахунками попереднього керівництва МВС.