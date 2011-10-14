Експерти: хочемо показати реальну ситуацію з м'ясопродуктами

Інститут споживчих експертиз за підтримки державних органів розпочинає проект з аудиту українських виробників м`яса.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор інституту Юрій ЧЕРНОБРИВЕЦЬ.

«Ми хочемо проанонсувати старт нашого проекту – незалежного аудиту підприємств м`ясопереробної галузі. Ми хочемо показати реальну ситуацію з виробництвом продуктів м’ясопереробки в нашій країні», - сказав він. Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦЬ додав, що до ініціативи інституту приєдналися практично всі державні контролюючі органи, зокрема й Держспоживстандарт, і Інститут екогігієни і токсикології, Міністерство охорони здоров`я, Інститут харчування та інші.

«Ми хочемо запросити всі підприємства м`ясопереробної галузі до участі в нашому проекті, вона є для них абсолютно безплатною. Ми готові відвідати всі ці підприємства і провести професійну перевірку», - повідомив Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦЬ.

Заступник директора департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики і санітарно-епідеміологічного благополуччя, начальник управління суспільного здоров`я і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Міністерства охорони здоров`я України Алла ГРИГОРЕНКО повідомила, що МОЗ щороку проводить тисячі досліджень, і «повинні констатувати, що кожен десятий об`єкт не відповідає санітарному законодавству». «На сьогодні тільки за 9 місяців ми провели більше 3 тисяч таких обстежень, зняли з реалізації понад 25 тонн м`ясної продукції, як вітчизняного, там і імпортного походження, і більш ніж на 0,5 млн. грн. було накладено санкцій. Тому ми підтримуємо цю акцію і закликаємо виробників до широкого висвітлення своїх підприємств», - сказала вона.

Директор Державного науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування Мінохорониздоров`я України КРАВЕЦЬ додав, що центр підтримує цей проект фахівцями, технологіями, можливостями своїх лабораторій і «сподівається, що він буде успішно завершений, дасть відповіді на певні питання і буде продовжений».

Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦЬ додав, що проект планується закінчити за 1,5-2 місяці, що залежатиме від активності виробників, які братимуть участь ньому.

З приводу фінансування Ю.ЧЕРНОБРИВЕЦЬ сказав, що «це спільний проект, ми використовуємо як свої, так і кошти наших партнерів і колег. Дослідження – недешева річ, але завдяки тому, що державні органи підтримали нас, зокрема й лабораторії, ми отримали практично безплатні дослідження в цих лабораторіях».

Також він зазначив, що досліджуватиметься продукція підприємств, яка користується найбільшою популярністю в споживача.