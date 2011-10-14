У Полтаві торговці стихійних ринків пікетували міськраду

Учора в Полтаві торговці зі стихійних ринків пікетують міськраду.

Як передає кореспондент УНІАН, під стінами мерії зібралося понад 200 осіб.

Нещодавно на сесії міськради депутати ухвалили рішення про заборону реалізації товарів у заборонених для цього місцях. Торговці вимагають, щоб їм виділили місця, на яких вони зможуть працювати законно.

«Ми всі торгуємо поблизу центрального ринку. Вже люди до нас звикли, ми платимо власникам магазинів, поблизу яких розміщуємо свої торгові точки. Ми навіть закликаємо міську владу, що згодні платити до міського бюджету, для потреб нашої громади, аби лише дали нам спокій», - розповідають учасники пікету.

«На найближчий ринок «Полімпекс» ми не хочемо йти, - продовжують вони. - Оскільки його доля невідома, є версії, що його віддадуть киянам і на місці ринку побудують великий гіпермаркет. Оренду в такому магазині ми не зможемо заплатити, тому що буде дуже дорого. Та й нам нормальних місць не буде, будемо десь на задвірках. Нас це не влаштовує. Нас цілком влаштовувала така торгівля й ми згодні платити, лише б не чіпали».

Ініціативна група мітингувальників пройшла до заступника міського голови з економічних питань Ольги БОРИСЕНКО.

Раніше мер міста Олександр МАМАЙ заявляв, що місто із задоволенням надасть стихійним торговцям обладнані робочі місця.