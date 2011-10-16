Зі Львівського університету МВС зник арсенал зброї

У Львівському університеті внутрішніх справ виявлено недостачу зброї.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

"12 жовтня в ході перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ було виявлено недостачу зброї, в тому числі пістолетів, гвинтівок, автоматичної зброї, а також зразків навчальної зброї", - зазначається у повідомленні.

Водночас у МВС не уточнили, про яку кількість зброї йдеться.

Разом з тим, у відомстві зауважили, що наказом міністра внутрішніх справ України створено групу для перевірки обставин надзвичайної події, яку очолив заступник міністра Дмитро ВОРОНА. Крім того, до складу групи увійшли працівники департаментів внутрішньої безпеки, матеріального забезпечення, кадрового забезпечення, Головного управління Внутрішніх військ МВС, Головного штабу МВС.

"Група терміново відбула у відрядження до навчального закладу для проведення службової перевірки. За результатами її роботи буде прийняте рішення у рамках чинного законодавства. У четвер, 20 жовтня, у Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться брифінг з цього питання", - повідомили в УЗГ.

Також у МВС нагадали, що за результатами подій, які сталися нещодавно у Комінтернівському райвідділі внутрішніх справ Харкова, де були виявлені факти зникнення табельної вогнепальної зброї, міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ було дано доручення перевірити наявність зброї у територіальних органах та навчальних закладах системи МВС.

"Подібні цільові перевірки та масштабні інвентаризації не проводилися упродовж останніх 10 років. Перевіркою буде охоплено 32 місця зберігання зброї, у тому числі – УМВС областей, навчальні заклади та склади озброєння", - зазначили у міністерстві.