На Київщині у будівельному вагончику згоріли троє людей

Причина пожежі встановлюється

На Київщині внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинуло троє осіб. Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася вранці 16 жовтня в урочищі Козинські Горби Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району. Прес-служба уточнює, що 2 особи загинули на місці, а третя особа від отриманих опіків померла в лікарні. Причина пожежі встановлюється.

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