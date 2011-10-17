На Київщині у будівельному вагончику згоріли троє людей

10:33, 17 жовтня 2011
Суспільство
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Причина пожежі встановлюється

На Київщині внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинуло троє осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася вранці 16 жовтня в урочищі Козинські Горби Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району.

Прес-служба уточнює, що 2 особи загинули на місці, а третя особа від отриманих опіків померла в лікарні.

Причина пожежі встановлюється.

 

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