На Київщині у будівельному вагончику згоріли троє людей
10:33, 17 жовтня 2011Суспільство
1780 0
Причина пожежі встановлюється
На Київщині внаслідок пожежі в будівельному вагончику загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася вранці 16 жовтня в урочищі Козинські Горби Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району.
Прес-служба уточнює, що 2 особи загинули на місці, а третя особа від отриманих опіків померла в лікарні.
Причина пожежі встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter