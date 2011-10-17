27 жовтня у Національній опері - унікальний концерт

27 жовтня о 19.00 у Національній опері імені Тараса Шевченка відбудеться концерт – інавгурація міжнародного Оркестру молодих обдарованих виконавців I, CULTURE Orchestra, з якого розпочнеться європейське гастрольне турне колективу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив директор Польського інституту в Україні Ярослав ГОДУН.

Він нагадав, що I, CULTURE Orchestra – унікальна ініціатива Інституту Адама Міцкевича, один з найважливіших проектів Програми I, CULTURE в рамках головування Польщі у Раді ЄС під почесним патронатом Президента Республіки Польща Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, що покликаний об’єднати молоду музичну еліту країн – членів програми ЄС «Східне партнерство». За словами Я.ГОДУНА, цей міжнародний колектив продовжує традицію створення творчих музичних об’єднань – Молодіжного оркестру Європейського Союзу та West-Eastern Divan Orchestra.

До основного складу I, CULTURE Orchestra увійшли понад сто молодих музикантів з країні Східної Європи, з них 14 – українці.

За словами диригента I, CULTURE Orchestra, маестро Павела КОТЛЯ, музикантів до складу оркестру відібрало міжнародного журі за підсумками національних прослуховувань. Також завдяки участі у проекті молоді виконавці отримали можливість пройти стажування у найвідоміших маестро світу.

П.КОТЛЯ підкреслив, що Україна зі своєю музичною спадщиною має для Польщі «величезне значення».

«Нашою метою було показати, що Європа не закінчується на східному кордоні Польщі, а простягається аж до Кавказу, і на цій території відбуваються важливі події як у політичному, так і в культурному, історичному вимірі. Тому ми разом з Інститутом Адама Міцкевича доклали всіх зусиль, аби представити цей проект у найкращих залах Європи», – сказав П.КОТЛЯ.

За його словами, про I, CULTURE Orchestra вже пишуть найавторитетніші музичні журнали Європи. Його виступ почують майже 20 тисяч слухачів у найпрестижніших залах, зокрема у Берлінській філармонії, Palais des aux-Arts у Брюсселі, Royal Festival Hall у Лондоні, Teatro Real у Мадриді та у Національній філармонії у Варшаві.

До концертної програми, з якою ступатиме оркестр, увійшли твори видатних композиторів, серед яких Кароль Шимановський, Сергій Прокоф’єв, Дмитро Шостакович.

Соліст оркестру – піаніст Петер ЯБЛОНСЬКИЙ.

У свою чергу, директор Національної опери України Петро ЧУПРИНА зазначив, що Польща – це країна високої музичної культури. Він також висловив переконання, що оркестр виступить з великим успіхом.

На концерт I, CULTURE Orchestra у Національній опері 27 жовтня запрошено відомих політичних, громадських діячів України, а також представників дипломатичного корпусу.

П.ЧУПРИНА також повідомив, що квитки на концерт недорогі: від 10 до 150 грн. За його словами, ціни такі демократичні, оскільки проект задуманий швидше як іміджевий, ніж комерційний.