Митні служби України і Росії підписали у Донецьку низку угод

00:12, 19 жовтня 2011
Суспільство
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Щодо спрощення і прискорення

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК сьогодні в Донецьку підписав з російськими колегами низку угод, які сприятимуть подальшому спрощенню і прискоренню митних процедур.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Держмитслужби.

Згідно з повідомленням, міжвідомчі і міжурядові угоди були підписані на Другому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі «Науково-технічна співпраця регіонів і міжрегіональна виробнича кооперація» під патронатом президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА, на якому було підбито підсумки річної роботи і визначено магістральний напрям подальшої співпраці у міжрегіональній сфері.

Коментуючи підписання угод, голова Держмитслужби розповів, що, зокрема, базова угода між Кабінетом міністрів України і урядом Росії щодо спільного контролю дозволить скоротити час перетину кордону.

«Громадяни і суб`єкти проходитимуть всі процедури тільки один раз у пункті пропуску на території однієї із сторін. Подібний досвід з нашими польськими і молдавськими колегами - прямий доказ ефективності такої практики», - підкреслив голова митного відомства України.

Після підписання документа пілотний проект спільного контролю буде запущений у пунктах пропуску «Куйбишеве – Дякове» (на території РФ). У перспективі - «Успенка – Матвєєв Курган» і поромна переправа «Крим – Кавказ».

«Протокол про взаємне визнання окремих результатів митного контролю, підписаний Державною митною службою України і Федеральною митною службою Росії, дозволить значно спростити процедуру і найголовніше - скоротити час проходження кордону. Митні служби визнаватимуть, наприклад, результати митного огляду. Якщо такий огляд був проведений у Росії при виїзді, то його результати визнаватимуться на в`їзді в Україну. Таким чином, не буде необхідності дублювати процедури контролю», - сказав І. КАЛЄТНІК.

Також було підписано міжурядову угоду про співпрацю у сфері будівництва і облаштування пунктів пропуску. У першу чергу цей документ має забезпечити обмін інформацією у сфері будівництва і розвитку пунктів пропуску.

Крім того, митні служби України і Росії вважають за необхідне усунути необгрунтовані обмеження на переміщення окремих видів товарів. Митною службою України підготовлені проекти відповідних актів Кабінету міністрів України, якими ці обмеження пропонується зняти.

 

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