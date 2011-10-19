Колесніков розвів руками: всіх багатих фанів Євро Донецьк не розмістить

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ упевнений, що донецький аеропорт стане одним із кращих у Східній Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив журналістам під час візиту на відкриття готелю «Shakhtar Plaza».

За словами віце-прем`єра, Донецьк не зможе повністю забезпечити чотири- і п`ятизірковими номерами усіх бажаючих приїхати на Євро-2012, тому в місті має бути побудований аеропорт високого класу.

«Я був на півфінальному матчі між Росією та Іспанією минулого чемпіонату Європи. Відень все-таки туристичний центр світового рівня, але місць вже не було за рік. І всі російські вболівальники, які можуть дозволити собі купити весь готельний фонд Відня у власність, ходили навколо «Імперіалу», сиділи у кав’ярнях. Усіх розмістити не вдасться. Але місто й область зробили максимум. Тому наше завдання – побудувати аеропорт, щоб його не називали «яткою». Донеччанам не буде соромно, це буде один із кращих аеропортів Східної Європи за всіма показниками», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також додав, що донецький аеропорт єдиний в Україні буде пристосований для посадки при нульовій видимості.

«Буде максимальна кількість чартерних рейсів, ми зможемо приймати 3100 пасажирів на годину. Такого немає навіть у «Борисполі». Всіх багатих уболівальників ми поселити не зможемо, але ми проведемо логістику і автобусну, і авіаційну. Я думаю, всі повинні бути задоволені», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

За даними ЗМІ, учора російський президент Дмитро МЕДВЕДЄВ під час Міжнародного україно-російського економічного форуму в Донецьку розповів, що користувачі «Твіттера» називають донецький аеропорт «яткою» ("ларьком").

"Багато людей приїжджає (до Донецька). Ось тут в «Твіттері» я дивився запис: "Бачив борт Медведєв-Янукович. Аеропорт, м`яко кажучи - "ларьок". А взагалі, тут класно", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у донецькому аеропорту 26 липня 2011 була введена в експлуатацію нова сучасна злітно-посадкова смуга. Новий термінал міжнародного аеропорту планується побудувати до 28 грудня цього року. Для польотів авіакомпаній термінал планують відкрити у березні 2012 року.

Довідка УНІАН. Проект реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги, аеродромно-диспетчерської вишки, перонів, а також будівництво нового терміналу і реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу – понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа - 58 тис. кв. м, площа залів очікування - 18 тис. кв. м, площа під комерційні об`єкти - 10 тис. кв. м.