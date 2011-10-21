Азаров пропонує Саудівській Аравії половину врожаю зерна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запропонував Саудівській Аравії представляти інтереси України у близькосхідних країнах, що мають потреби у продукції агропромислового комплексу.

Як повідомляє Урядовий портал, про це М.АЗАРОВ сказав під час зустрічі із головою Консультативної Ради Королівства Саудівська Аравія Абдуллою бін Мухаммадом бін Ібрагімом Аль Аш-ШЕЙХОМ.

Глава уряду зазначив, що поточного року значно активізувався політичний діалог між Україною та Саудівською Аравією: з візитами до України приїжджали міністри транспорту, фінансів, сільського господарства та помічник міністра оборони.

"Цей рік був роком значної активізації політичних відносин між нашими країнами. Тому, мабуть, вже час переходити до реалізації конкретних проектів. Ми до цього готові", - переконаний М.АЗАРОВ.

Він також нагадав, що раніше було підписано протокол про співпрацю у сільськогосподарській, нафтогазовій та інших сферах економіки.

Прем`єр-міністр поінформував, що поточного року Україна зібрала понад 50 млн. тонн зернових і готова експортувати 25 млн. тонн. Він запропонував Саудівській Аравії стати своєрідним торговим представником України у Близькосхідному регіоні, зокрема у тих країнах, які мають потребу в продукції сільського господарства.

"Ми готові експортувати понад 25 мільйонів тонн зерна. Саудівська Аравія могла б стати нашим своєрідним представником серед країн вашого регіону, де є потреба у продукції сільського господарства", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що така співпраця була б взаємовигідною.

Глава уряду також запропонував співпрацю у авіабудуванні, суднобудуванні та космічній галузі. За його словами, Україна будує найсучасніші літаки - Ан-148, Ан-158 і Ан-74 - та двигуни до усіх типів вертольотів, які випускаються в Росії.

Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна і Саудівська Аравія мають значний потенціал для збільшення обсягів взаємного товарообігу.

"Ми вважаємо товарообіг між нашими країнами в об`ємі 300 млн. доларів надзвичайно малим. Він міг би легко бути збільшений принаймні у 10 разів", - відзначив прем`єр-міністр.

Абдулла Аль Аш-ШЕЙХ у свою чергу зазначив, що в ході свого візиту в Україну та зокрема сьогоднішньої зустрічі він отримав багато корисної інформації, яка сприятиме розвитку двосторонніх відносин.

"Я сподіваюся, що під час наступного візиту ми говоритимемо дійсно про те, що наші відносини перейшли на більш практичний, високий рівень", - підкреслив він.