Двоє суддів і адвокат погоріли на хабарі

12:34, 24 жовтня 2011
Суспільство
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За посередництво - 2 тисячі доларів

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність двох суддів Харківського апеляційного адміністративного суду та приватного адвоката, які вимагали у підприємця хабар за залишення в силі рішення попередньої судової інстанції щодо податкових зобов’язань на суму понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 18 жовтня співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою затримали обох суддів «на гарячому» у той момент, коли адвокат, який був посередником, передавав їм гроші.

В ході проведення обшуку у суддів вилучено 6 тис. дол. хабара, а у адвоката - 2 тис. дол., які він залишив собі як винагороду за посередництво.

Щодо судді та адвоката Генеральною прокуратурою порушено кримінальні справи. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи стосовно другого судді Харківського апеляційного адміністративного суду.

 

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