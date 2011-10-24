У зоопарку клянуться, що не торгують удавами

Київський зоопарк заперечує факт продажу тварини зі звіринця у приватні руки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник генерального директора зоопарку по зоологічній частині Костянтин ОРЛОВ, коментуючи поширену одним із телеканалів інформацію про продаж удава, що належав звіринцю, приватній особі.

“Я офіційно заявляю, що Київський зоопарк ніколи не продає тварин у приватні руки. Завжди є торгівля тваринами або обмін тваринами між зоопарками. При цьому продаж завжди відбувається за договірною ціною, бо в нас навіть відсутні як такі ціни на тварин.

У приватні руки Київський зоопарк тварин не продає”, – сказав К.ОРЛОВ.

Він пояснив, що встановлений факт продажу пітона у приватні руки не стосується тварини, яка належить Київському зоопарку.

“Через те, що нас у черговий раз звинуватили, і пройшла чергова дезінформація, черговий напад на Київський зоопарк, ми не могли не відреагувати на це. Тому 20 жовтня провели інвентаризацію тварин. На основі цієї інвентаризації було встановлено, що всі наші тварини – на місці”, – запевнив К.ОРЛОВ.

У свою чергу співробітники зоопарку, які начебто були причетні до продажу тварини, – працівник відділу акватераріумів Іван НЕЇЖКО і працівник по догляду за тваринами цього ж відділу Денис ДЕНИСЕНКО – розповіли журналістам, що до них звернувся молодий хлопець, одягнений в уніформу звіринця, з проханням продати удава, якого він хоче подарувати товаришу на день народження.

За їхніми словами, вони пояснили хлопцю, що в зоопарку тварин не продають, і що йому слід шукати у приватних колекціях. Однак, бажаючи допомогти, вони погодилися знайти приватного колекціонера, і до вечора вже мали контакти людини, яка готова була продати удава. Як зазначив І.НЕЇЖКО, він понад 30 років займається рептиліями, тому знайти такого колекціонера йому було неважко.

За словами згаданих співробітників, із проханнями продати тварин до них звертаються нечасто, приблизно раз на рік. Значно частіше люди приходять проконсультуватися щодо утримання вже купленої тварини.

Довідка УНІАН. 21 жовтня Київський зоопарк заявив, що вимагає у керівництва телеканалу «1+1» вибачення у зв’язку з дезінформацією про торгівлю тваринами. У повідомленні зоопарку йшлося, що 20 жовтня 2011 ц. р. на Інтернет-порталі «Дуся» була розміщена інформація про те, що начебто журналісту телеканалу «1+1» Денису ДАНЬКО «з-під поли» продали удава з колекції Київського зоопарку.

Керівництво зоопарку заявило, що дезінформація була виготовлена на замовлення телеканалу «1+1», який наступного дня почав «розкручувати» її у ранковій програмі «Сніданок з «1+1» і анонсувати для вечірньої програми «Гроші».