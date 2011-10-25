Могильов дав команду знизити до мінімуму кількість затриманих

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ зобов`язав підлеглих мінімізувати кількість людей, які затримуються і доставляються в райвідділи за споєння адміністративних правопорушень до винесення по них судових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу, коментуючи недавнє рішення Конституційного Суду про терміни адміністративних покарань.

«Я дав команду мінімізувати кількість затриманих у райвідділах, щоб, зокрема, виключити факти смертей у райуправліннях», - сказав А.МОГИЛЬОВ, зазначивши при цьому, що на сьогодні кількість людей, затриманих за адмінпорушення, вже скоротилася на 30%.

У той же час міністр зазначив, що факти порушення законних прав громадян з боку працівників міліції «приблизно відповідають кількості тих, що були того року».

Коментуючи слова генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, який чекає реакції міністра внутрішніх справ щодо керівництва київської міліції за часті випадки порушення прав громадян, міністр заявив, що не має права двічі карати своїх підлеглих за "інцидент" із студентом Ігорем Індилом у Шевченківському райуправлінні міліції Києва (у травні 2010 року 20-річний студент І.Індило помер в міліції).

«Щодо випадку із студентом Індилом - там було покарано досить багато співробітників міліції, у тому числі керівництво київського главку ... Тому за чинним статутом МВС карати людину більше двох разів на рік можна», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня КС обнародував рішення, згідно з яким працівники міліції не мають права затримувати і тримати в спеціально відведених приміщеннях людей, що проявили непокору законній вимозі працівника міліції, до розгляду справи судом.