У Херсоні неподалік від центральної площі знайшли тіло школярки

Сьогодні вранці у Херсоні у дворі будинку на центральній площі міста - площі Свободи, місцеві мешканці знайшли тіло 14-річної дівчинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, загибла – жителька Шуменського мікрорайону (Комсомольський район), учениця 9-го класу.

За словами батьків загиблої дівчини, напередодні вона самостійно пішла на заняття до репетитора, і не повернулася.

За даними експертизи, смерть дівчини наступила в результаті черепно-мозкової травми і перелому основи склепіння черепа. У повідомленні зазначається, що хоча дівчина була без верхнього одягу, слідів згвалтування немає.

Поряд із загиблою не виявилося мобільного телефону і рюкзака, з якими школярка пішла з дому.

За фактом смерті дівчини порушено кримінальну справу за статтею 115 КК України (навмисне вбивство) і проводиться слідство.