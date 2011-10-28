Міліціонер звинувачує вчительку в побитті його сина

У Свердловську Луганської області заступник начальника міського відділу міліції звинувачує класного керівника в побитті його сина-третьокласника в приміщенні школи.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління МВС в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, прокуратура Свердловська проводить перевірку за даним конфліктом.

«Інцидент стався наприкінці вересня, коли вчителька намагалася розборонити двох школярів, які билися, один з яких є сином міліціонера. Хлопчик, прийшовши додому, розповів мамі, що вчителька вдарила його по спині як покарання за бійку, а потім зачинила його в шафі. Оскільки мама перебуває на 9-у місяці вагітності, до школи за поясненнями прийшов батько, але розмови з вчителькою не вийшло», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона відзначила, що міліціонер повівся щодо вчителя некоректно, за це він уже має посадове стягнення.

«Він піддався емоціям, кричав і нецензурно висловлювався на адресу вчительки сина. Після цієї розмови класний керівник написала заяву в прокуратуру. Вона заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що ніколи не била своїх учнів. Наказом УМВС в Луганській області співробітника міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності – його попереджено про неповну посадову відповідність», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

У свою чергу, мати дитини також написала заяву в міліцію про те, що вчителька вдарила її сина. «У травматологічному відділенні у дитини справді знайшли удар на спині», - наголосила Т.ПОГУКАЙ.

За її словами, остаточну крапку в конфлікті поставить прокуратура Свердловська.