Кримський депутат пропонує продати порт Ялти за 1 долар

Голова комісії з санаторно-курортного комплексу і туризму Верховної Ради Криму Рустам Теміргалієв пропонує продати Ялтинський морський торговельний порт за один долар, інформує ТСН.

При цьому чиновник наводить приклад Туреччини, яка так вчинила зі своїм портом Кушадаси.

"Порт Кушадаси 2005 року приймав 40 тисяч туристів. До них звернулася американська компанія Royal Carib­bean із пропозицією взяти цей порт і побудувати новий термінал для прийому круїзних суден", — розповів Теміргалієв.

"Після того, як турки продали американській компанії за один долар цей порт, у 2010 році кількість туристів становила 400 тисяч", - додав він, поскаржившись, що наше законодавство не дозволяє піти назустріч "відомій круїзній компанії", яка зацікавилася Ялтинським портом.