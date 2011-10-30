13-річна дівчинка потрапила до реанімації з алкогольним отруєнням

У місті Лубни Полтавської області до реанімації з алкогольним отруєнням була госпіталізована 13-річна дівчинка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За даними міліції, дівчинку 28 жовтня знайшли без свідомості біля одного з під'їздів будинку на вулиці Ватутіна.

Зараз її стан здоров'я задовільний.

Правоохоронці встановлюють обставини алкогольного отруєння дівчинки.

За даними міліції, в області з початку 2011 року вже близько десяти дітей отруїлися алкоголем.