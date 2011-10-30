13-річна дівчинка потрапила до реанімації з алкогольним отруєнням
13:20, 30 жовтня 2011Суспільство
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Правоохоронці встановлюють обставини
У місті Лубни Полтавської області до реанімації з алкогольним отруєнням була госпіталізована 13-річна дівчинка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.
За даними міліції, дівчинку 28 жовтня знайшли без свідомості біля одного з під'їздів будинку на вулиці Ватутіна.
Зараз її стан здоров'я задовільний.
Правоохоронці встановлюють обставини алкогольного отруєння дівчинки.
За даними міліції, в області з початку 2011 року вже близько десяти дітей отруїлися алкоголем.
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