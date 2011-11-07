У Львові таки не буде аеропорту імені Бандери

Міський голова Львова Андрій САДОВИЙ запропонував уряду назвати львівський аеропорт іменем короля Данила.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, за словами А.САДОВОГО, «за останні місяці я чув дуже багато пропозицій щодо назви нашого летовища – імені митрополита Андрея Шептицького, Степана Бандери, Івана Франка, Пінзеля. Я подивився на голосування, яке було на сайті visitlviv – з домінуючою перевагою перемагає пропозиція «імені короля Данила». Це та пропозиція, яку я офіційно подав в уряд. Це хороше вирішення цього питання, це компромісна пропозиція, яка має об’єднати усіх львів’ян. Ми повинні гідно вшанувати засновника нашого міста».