Скрипка виведе на сцену Подерв'янського і «Ляписа Трубецкого»

20 листопада о 19.00 в столичному Палаці спорту відбудеться шоу-панк-ревю відомого українського гурту «Воплі Відоплясова», присвячене 25-річюю колективу. Концерт матиме назву «25 років на орбіті».

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві лідер гурту Олег СКРИПКА повідомив, що у програмі ювілейного концерту звучатимуть найпопулярніші пісні різних років. ВВ виступить у супроводі Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України. З цим колективом рок-гурт репетирує цікаві й нетрадиційні музичні номери. Зокрема, ансамбль Збройних Сил уже записав кавер-версію пісні «День народження».

О.СКРИПКА повідомив, що багато композицій прозвучать у повному аранжуванні – з трубами, скрипками та іншими інструментами оркестру.

Він також підкреслив, що романсів, ретро-шлягерів і джазу у виконанні О.СКРИПКИ на концерті не буде, бо слід розрізняти його сольну кар’єру і творчість колективу ВВ, тому - виключно рок-н-рол. «Цей музичний жанр зараз чомусь не в мейнстрімі, - сказав О.СКРИПКА, - ми хочемо повернути йому популярність, створивши рок-н-рольне братство».

Під час шоу ще презентують новий компакт-диск формату DVD із записом фільму-концерту «В.В. на сцені фестивалю РОК СІЧ».

У концерті також візьмуть участь Лесь ПОДЕРВ`ЯНСЬКИЙ, НОГГАНО, Олег ГАРКУША, гурти «Бумбокс», «Gorchitza», «Ляпис Трубецкой» і легендарна німецька співачка Ніна ХАГЕН.