Попов пропонує створити наглядову раду при КП «Сяйво книги»

Голова КМДА Олександр ПОПОВ запропонував діячам культури і письменникам створити наглядову раду при комунальному підприємстві «Сяйво книги».

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу О.ПОПОВ оголосив сьогодні під час офіційної церемонії відкриття у Києві нової книгарні.

«Я хотів би, щоб ви прийняли нашу пропозицію, почули її, організували й очолили, можливо, наглядову раду, яка б могла контролювати комунальне підприємство», - сказав О.ПОПОВ.

Крім того, на думку голови КМДА, наглядова рада також могла б сприяти розвитку українського книговидавництва.

«Я абсолютно переконаний, що, відкриваючи цей об’єкт, ми робимо перший крок у тому, щоб сформувати у Києві систему магазинів-книгарень, які б були підконтрольними громадськості міста і були б як раз тим фундаментом, який дозволив би підтримати наші видавництва і талановитих письменників», - підкреслив О.ПОПОВ.