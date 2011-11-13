У киянина знайшли 6 автоматів Калашникова та ручний кулемет

У Шевченківському районі Києва в квартирі місцевого жителя, 1970 року народження, вилучено арсенал зброї.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, правоохоронці знайшли у киянина шість автоматів Калашникова, дев’ять магазинів та 417 патронів до них, кулемет Калашникова, три пістолети Макарова, пістолет АПС, обріз гвинтівки Мосіна, два пістолети-ракетниці та три магазини до ручного кулемета Калашникова.