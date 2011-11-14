У Миколаєві затримали липового даішника

У Миколаєві затриманий правопорушник, який представлявся працівником ДАІ і вимагав гроші з водіїв.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Затримали зловмисника оперативні працівники міліції. На одній з вулиць міста вони помітили чоловіка у форменому одязі працівника ДАІ, який намагався зупиняти транспорт. У нього був відсутній жетон працівника ДАІ і не було зимової форменої куртки. Не зміг він пред`явити і посвідчення співробітника ДАІ і пояснити свої дії. Чоловіка затримали і доставили в Центральний райвідділ міліції.

Як виявилось, 28-річний безробітний житель Миколаївської області вирішив заробляти собі на життя шахрайським шляхом. Формений одяг працівника ДАІ він придбав через Інтернет. Із сувенірного бланка, які вільно продаються на ринку, він «змайстрував» собі посвідчення працівника міліції, що візуально не має нічого спільного з оригіналом. На поясі він носив кобуру, в якій знаходилася запальничка у вигляді пістолета.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України («самовільне присвоєння владних повноважень чи бо звання посадовця»), карається обмеженням свободи на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

До того ж з`ясувалося, що затриманий детально потрапляє під опис грабіжника, який не раз здійснював пограбування на території міста. Наразі стосовно нього проводяться слідчі дії, встановлюються інші епізоди його злочинної діяльності.