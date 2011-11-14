Водій збив трьох підлітків на «зебрі» - і намагався втекти
17:44, 14 листопада 2011Суспільство
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У Фастові Київської області працівники патрульної служби міліції затримали водія автомобіля «Опель-Вектра», який здійснив наїзд на трьох 17-річних учнів на пішохідному переході і намагався втекти.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, двох хлопців і дівчину було доставлено каретою швидкої допомоги до Фастівської центральної районної лікарні. Пізніше дівчина померла.
Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водій затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
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