За зіпсовану підлогу у будівлі видавництва і капели порушили справу

Міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження приватною фірмою будинку на вул. Басейній, №1/2 а, в якому розташовані Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Ревуцького та дитяче видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Печерським райуправлінням ГУ МВС України в Києві порушено кримінальну справу за фактом умисного пошкодження ТОВ «Тригліф» зазначеної нежитлової будівлі, що перебуває на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація», в результаті чого завдано шкоду київській громаді на суму понад 153 тис. грн. (ч. 1 ст.194 КК України).

Також у прес-службі поінформували, що прокуратура за дорученням прокурора Києва Анатолія МЕЛЬНИКА організувала перевірку щодо законності приватизації приміщень в будинку на вул. Басейній, №1/2 а.

До цієї перевірки залучені Головне управління комунальної власності Києва та Головне управлінні охорони культурної спадщини Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, 22 серпня цього року керівник капели ім. Ревуцького звернулася із заявами до Печерського райуправління ГУ МВС України в Києві та прокуратури Печерського району столиці, а КП «Київжитлоспецексплуатація» склало припис ТОВ «Тригліф» про термінове припинення проведення ремонтних робіт і відновлення до первинного стану демонтованого міжповерхового перекриття у будинку на Басейній, №1/2 а.

У жовтні КП «Київжитлоспецексплуатація» звернулось до Господарського суду Києва з позовом до ТОВ «Тригліф» щодо припинення ремонтних робіт і відновлення міжповерхового перекриття.

8 листопада власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван МАЛКОВИЧ заявив, що приміщення видавництва і хорової капели ім. Ревуцького за адресою: вулиця Басейна, №1/2 а, намагається захопити приватна фірма.

За його словами, хорова капела, приміщення якої знаходиться поруч з приміщенням видавництва, ще 20 серпня зазнала «кримінального проникнення від сусідів знизу».

Видавець повідомив, що тоді представники приватної фірми знизу прорізали отвір площею 3 метри на 1 метр у зал хорової капели. Він зазначив, що того ж дня до приміщення викликали міліцію, роботи були припинені, й фірмі винесли припис залатати отвір.

Однак 8 листопада невідомі із приміщення тієї ж приватної фірми через той самий отвір потрапили до хорової капели, забарикадувались там і почали все руйнувати. За словами І.МАЛКОВИЧА, невідомі винесли з кімнати всі речі, зокрема, рояль. Він пояснив, що приміщення видавництва знаходиться на відстані трьох метрів через стіну від кімнати капели.