У Донецьку затримали хлопця, який викрадав смітники

У Донецьку міліція затримала 22-річного хлопця, який викрав у дворах 9 контейнерів для сміття.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міського управління міліції.

У повідомленні зазначається, що затриманий не мав постійного місця проживання, раніше вже був судимий за крадіжку.

За словами правоохоронців, затриманий крав у міських дворах контейнери для сміття і здавав їх на металобрухт, за кожний з баків він одержував 100 грн.

Як стало відомо міліції, за 12 днів зловмисник викрав 9 контейнерів. Його прибуток становив 900 грн., але спробі заволодіти десятим було покладено край.

У прес-службі підкреслили, що тільки завдяки пильності громадян співробітникам Куйбишевського райвідділу міліції Донецька вдалося розкрити цю серію крадіжок.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, скоєна повторно), яка передбачає максимальне покарання до 5 років позбавлення волі, зазначається у повідомленні.