Оприлюднено таємниці з архівів КГБ

Історик Володимир В’ЯТРОВИЧ, який у 2008-2010 роках провів масове розсекречення архівів КГБ, презентував у Києві свою нову книгу «Історія з грифом "Секретно". Таємниці українського минулого з архівів КГБ».

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень визвольного руху, презентація відбулась у книгарні «Є».

Про видання на презентації також розповідали її герої, а раніше фігуранти засекречених справ керівник Норильського повстання в ГУЛАГу Степан СЕМЕНЮК, відомі дисиденти та політв’язні Євген СВЕРСТЮК та Василь ОВСІЄНКО.

«Саме для того, аби ми нічого не вчилися в минулого, нам забороняли його пам’ятати в радянські часи. Сюжети, розказані в цій книзі, були історією з грифом «Секретно», якої не мав знати ніхто. Це вирвані сторінки з нашої історії, уроки, які мали залишитися невивченими. Але сьогодні не 1930-ті, не 1950-ті і навіть не 1970-ті, коли такі методи були ефективними», - сказав В.В’ЯТРОВИЧ.

Автор зазначив, що ця книга є відповіддю владі на спроби закрити доступ до архівів і тиск на істориків. Минулого року колегу В.В’ЯТРОВИЧА Руслана ЗАБІЛОГО СБУ допитувала 14,5 годин з приводу його досліджень і конфіскувала комп’ютер із науковими працями та копіями архівних історичних документів, додали у центрі.

«Ми маємо значно більше можливостей відстояти своє право на правду про минуле, як і право на нормальне майбутнє: не тільки не контрольовані ніким нові інструменти, а й унікальний досвід наших попередників. Людей, що ставали на боротьбу з режимом у значно важчих умовах і перемагали його. Про них, спираючись на історичні документи, я спробував розповісти у своїй книзі», — сказав історик.