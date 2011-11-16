З інкасаторської машини вкрали 700 тисяч гривень

У Старобешівському районі Донецької області 15 листопада було скоєно пограбування інкасаторської машини.

Про це повідомляє "ОстроВ" із посиланням на інформацію Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

За інформацією ВЗГ, нападники на інкасаторський автомобіль «Укрпошти» 15 листопада в Донецькій області застосували до інкасаторів спецзасоби.

Згідно зі зведенням обласної міліції, встановлено, що службовий автомобіль «УАЗ -3108» Центру поштового зв`язку № 1 Донецької дирекції УДППЗ «Укрпошта» рухався автодорогою у бік села Придорожнє. Окрім 65-річного водія, в автомобілі перебували двоє інкасаторів, 45 і 22 років, які супроводжували вантаж із Донецька по поштових відділеннях Старобешевського району.

О 8.15 біля зупинки громадського транспорту машину «Укрпошти» зупинили двоє невідомих, одягнених у бронежилети. На одному з чоловіків був формений одяг невстановленого правоохоронного органу, він мав автомат і жезл регулювальника дорожнього руху.

Нападники обеззброїли інкасаторів, витягли їх і водія з автомобіля й наділи на них наручники, після чого перенесли мішки з грошима в свою машину, залишену ними біля зупинки, й на ній зникли в невідомому напрямку.

За попередніми підрахунками, зловмисники забрали близько 700 тисяч гривень.

Ніяких тілесних ушкоджень співробітникам «Укрпошти» не завдано.

За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України - «Розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах або скоєний організованою групою».

Правоохоронцями проводяться оперативно-пошукові заходи, спрямовані на розкриття цього злочину.

Введено план перехоплення "Сирена", пошук зловмисників триває.