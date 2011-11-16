СБУ на гарячому взяла керівництво та інспекторів митного посту «Луцьк»

У Волинській області співробітники СБУ спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Державної митної служби України викрили протиправну діяльність службовців митного посту «Луцьк» Ягодинської митниці, які систематично стягували хабарі з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за прискорення митного оформлення вантажів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, за їх даними, 14 листопада на завершальному етапі спецоперації правоохоронці затримали «на гарячому» групу працівників митного посту «Луцьк» одразу після того, як вони одержали черговий хабар від представника комерційної структури та передали ці гроші керівнику митного посту. Серед затриманих - начальник митного посту «Луцьк», його заступник, начальник сектору та кілька інспекторів Державної митної служби України.

СБУ встановила, що на митному посту «Луцьк» Ягодинської митниці діяла вертикально побудована корупційна схема: впродовж кожного дня керівники та інспектори митного посту протиправно одержували в середньому від 20-ти до 30-ти тис. грн., йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у службових кабінетах та помешканнях затриманих правоохоронці вилучили 150 тис. дол. та майже 30 тис. грн., незаконно отриманих від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кілька останніх днів. Купюри були поділені та обгорнуті аркушами паперу, на яких зазначено назву фірми, суму хабара та прізвище працівника митного посту, який одержував гроші. Також вилучено записники, у яких зловмисники обліковували зібрані митними інспекторами хабарі.

Як підкреслили в СБУ, понад десять працівників митного посту надали свідчення, що начальники примушували їх вимагати від суб’єктів ЗЕД грошові кошти, 70 відсотків яких передавалися безпосередньо керівництву посту.

За матеріалами СБУ відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.