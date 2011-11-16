Харківський телеканал «Фора» відновив мовлення

Сьогодні у Харкові відновив мовлення телеканал «Фора».

Про це повідомив кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора телерадіокомпанії «Фора» Віктор МОЗГОВИЙ, коментуючи ситуацію на телеканалі, призупинення роботи якого у вересні цього року викликало резонанс серед громадськості.

«Сьогодні телеканал «Фора» відновив роботу, мовлення розпочато о 18.00, воно триватиме, як і раніше, 24 години на добу», - сказав новий керівник телерадіокомпанії.

За його словами, призупинення мовлення телеканалу «Фора» було викликано «технічними та організаційними проблемами».

«На сьогодні, - повідомив В.МОЗГОВИЙ, - замінено менеджмент, зокрема, приступили до роботи головний інженер та програмний директор компанії, редколегією розроблена проектна документація, затверджена сітка мовлення, перебудовано передатчик і повністю відновлено мовлення телеканалу».

«Ми також, - сказав керівник, - оголосили конкурс на програми і раді бачити на каналі різноманітні думки з тим, щоб задовольнити потреби харків’ян». Він додав, що «пропозиції зроблені різним творчим колективам», у тому числі й харківському агентству «АТН», робота якого також була призупинена і не відновлена на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, представники двох харківських телеканалів "А/ТВК" та "Фора" і телекомпанії АТН заявляли, що місцева влада Харкова проводить зачистку інформаційного простору шляхом відключення від ефіру незалежних телеканалів.

За словами керівника телекомпанії АТН Олега ЮХТИ, офіційні причини відключення цих каналів від ефіру різні - від проблем із санепідемстанцією до рішення провайдера розірвати угоду про надання послуг. Він висловив думку, що реально за всіма цими подіями стоять вищі посадовці місцевих органів влади. За інформацією О.ЮХТИ, від співпраці з каналами також відмовилися чотири оператори місцевих телекомунікаційних мереж, із якими ці ЗМІ готові були укласти відповідні угоди.

У свою чергу Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС неодноразово відкидав звинувачення у причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.