У Києві чоловік завдав повії 32 ножових поранення

Столична міліція розкрила жорстоке вбивство. На Оболонському проспекті чоловік розправився з 22-річною дівчиною, завдавши їй 32 ножових поранення і перерізавши горло. Про це пише "Сегодня". «Ми встановили, що у загиблої і вбивці були близькі стосунки, не зважаючи на те, що дівчина займалася проституцією. Але цей чоловік (теж з темним минулим — раніше судимий за розбій) був в неї закоханий, робив їй дорогі подарунки. У день вбивства він зняв на добу квартиру на Оболонському проспекті і запросив дівчину туди. Вранці повернулася господиня житла і виявила її понівечений труп, а вся квартира була забризкана кров`ю. Мабуть, дівчина натякнула йому про гроші, за що він і позбавив її життя. Злочинця затримали через півтора дні після вбивства у Святошинському районі», — розповіла прес-офіцер Оболонського РУВС Вікторія Білозерцева.