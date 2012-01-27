Синод УПЦ змінив відповідального за будівництво Кафедрального собору

Священний Синод Української Православної Церкви доручив контролювати будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру Української Православної Церкви (Київ, Залізничне шосе) митрополиту Черкаському і Канівському СОФРОНІЮ.

Як йдеться у журналі № 7 засідання Священного Синоду УПЦ від 26 січня, таке рішення було прийняте «з метою вдосконалення адміністративно-фінансової діяльності».

Водночас, повідомляється про звільнення преосвященного ОЛЕКСАНДРА, архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського з посади настоятеля храму Всіх Святих комплексу Кафедрального Свято-Воскресенського собору, і також про звільнення протоієрея Георгія КОВАЛЕНКА з посади ключаря та голови парафіяльної ради Свято-Воскресенського Кафедрального собору Києва.

Як повідомляється у документі, таке рішення Священного Синоду УПЦ стало результатом доповіді митрополита Вишгородського і Чорнобильського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПАВЛА щодо аудиторської перевірки ходу будівельних робіт та фінансування будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру Української Православної Церкви Києва.

Як повідомляв «УНІАН-Релігії», 26 січня, з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, у Києво-Печерській лаврі відбулося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви.