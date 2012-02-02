Київський зоопарк збирається «налити води» в павільйон для мавп

В 2012 р в зоопарку Києва планують реалізувати інвестиційний проект щодо перепрофілювання павільйону людиноподібних мавп під океанаріум.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Також у рамках Програми соціально-економічного розвитку Києва, у 2012 році передбачається технічне переоснащення павільйону для утримання птахів з метою створення сучасної постійно діючої експозиції для утримання тропічних птахів та папуг, покращання умов їхнього утримання. Крім того, планується переоснащення павільйону островів звірів, реконструкція лев’ятника під павільйон для утримання дрібних хижаків та будівництво літніх експозиційних вольєрів.

Капітальному ремонту підлягають: фасад павільйону «Жирафник», «Слоновник», місця загального користування та центральний фасад зоопарку.

Заплановано також проведення заходів, передбачених з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Серед них: продовження реконструкції водойм столичного зоопарку, завершення робіт з реконструкції котельні, створення вольєрів для птахів, реконструкція озер у Шулявській Балці тощо.

За інформацією КМДА, з метою освоєння додаткової території зоопарку заплановано здійснити перенесення каналізаційної мережі за межі Шулявської Балки.

Щодо колекції зоопарку в КМДА повідомили, що передбачається в поточному році розширити експозицію копитного ряду.

Наразі столичний зоопарк спільно з комунальним об’єднанням «Київзеленбуд» розробляє схему озеленення зоологічного парку, яка буде впроваджена до Євро-2012.