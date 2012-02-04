Пожежу на «копанці» погасили, підняли одного з загиблих

19:24, 04 лютого 2012
Суспільство
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Пошуком решти займається міліція

Рятувальники загасили пожежу на «копанці» непрацюючої шахти ім. Володарського під Свердловськом Луганської області і підняли на поверхню тіло загиблого гірника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному територіальному управління МНС в Луганській області.

За словами чергового, гірник загинув не внаслідок пожежі, його притисло вагонеткою. «Більше в шахті людей не залишилося. Пошуком інших, хто видобував вугілля, коли почалася пожежа - займається міліція», - сказав черговий.

Також він зазначив, що всі рятувальні роботи на «копанці» завершено.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого о 5:25 на цій непрацюючій шахті під час несанкціонованого видобутку вугілля на глибині близько 300 м у вентиляційному стовбурі сталося займання. У шахті на той момент перебувало четверо людей. Одного з них в ніч з 2-го на 3-і лютого затримали співробітники міліції, у нього обпалені кисті рук. Затримано і двох організаторів незаконного видобутку вугілля.

Міська прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 240 ч.2 КК України. Справу взято на особливий контроль прокуратурою області.

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