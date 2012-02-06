У Києві продовжиться суд за позовом про загибель Ту-154

Київський апеляційний господарський суд сьогодні продовжить розгляд скарги російської авіакомпанії "Сибір" (нині S7) на рішення київського суду першої інстанції, який не визнав провину українських військових в катастрофі пасажирського лайнера Ту-154, за версією позивача, збитого ракетою в 2001 році.



На минулому засіданні в січні, представники "Сибіру" заявили кілька клопотань про затребування з Генеральної прокуратури України записів переговорів українських військових в день катастрофи і фрагментів збитого літака. Ці дані, на думку адвокатів, можуть підтвердити їхні доводи про причетність військових до авіакатастрофи.



Літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", що виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, зазнав катастрофи у жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу. Комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) встановила, що лайнер над Чорним морем збила ракета, запущена українськими військовими, які проводили в той день навчання в Криму, пояснює РІА "Новости".



"Сибір" ще в 2004 році подала позов, в якому вимагала стягнути з українських властей 15,32 мільйона доларів за збитий літак.



Проте в Київському НДІ судових експертиз у минулому році провели повторну експертизу, яка встановила, що українська ракета не могла збити зазначений Ту-154.