На Чернігівщині закриють 25 сільських шкіл

У Чернігівській області з нового навчального року припинять роботу в звичному режимі більш як 30 шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на конференції працівників освіти начальник управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ.

За його словами, з 1 вересня цього року в області передбачається закрити 25 шкіл, ще 9 шкіл планується реорганізувати у загальноосвітні навчальні заклади нижчого ступеня.

«Зменшення учнівського контингенту, викликане несприятливою демографічною ситуацією, призводить до подальшого вимушеного закриття шкіл у сільській місцевості», - сказав А.ЗАЛІСЬКИЙ.

Як пояснив А.ЗАЛІСЬКИЙ, на Чернігівщині з 2001 року контингент учнів у системі загальної середньої освіти області зменшився на 43,9 тисячі, а кількість шкіл – на 84. У новому навчальному році кількість учнів скоротиться, орієнтовно, ще на 5,7 тисяч осіб.