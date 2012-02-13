Слідчий не з'явився на допит журналіста про забруднені білборди Януковича

Допит у слідчому відділі міської міліції редактора інтернет-газети «Взгляд из Одессы» Ігоря СТОЛЯРОВА з приводу публікації про забруднені білборди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не відбувся.

Про це кореспондентові УНІАН у телефонній розмові повідомив сам журналіст.

За словами І.СТОЛЯРОВА, він «з`явився на 11.00, як було написано в повістці, в міськУВС, і повідомив постовому при вході в будівлю, що його викликано повісткою на допит у кабінет №2 до слідчого капітана міліції Сергія ЛИСОГО».

Черговий намагався зв`язатися із слідчим, але С.ЛИСИЙ не брав трубку службового телефону.

«Після чого я запропонував черговому передати слідчому ЛИСОМУ, що приходив на його виклик, але він був відсутній на місці у вказаний в повістці час», - повідомив І.СТОЛЯРОВ.

Журналіст констатував, що «поки що не зрозумів, чому слідчий ЛИСИЙ сьогодні проігнорував допит, на який сам же його викликав. Можливо, визначаються якісь нові незаконні шляхи отримання інформації: готують прослуховування телефонів, інтернет-повідомлень тощо».

І.СТОЛЯРОВ припустив, що його допит не відбувся, оскільки низка регіональних і всеукраїнських ЗМІ жваво відреагували на спробу тиску правоохоронців на нього особисто і на інтернет-газету. «Я їм за це вдячний», - відзначив І.СТОЛЯРОВ.

«Також я вдячний Незалежній медіа-профспілці України за підтримку. Тільки разом ми можемо захиститися від беззаконня», - йдеться в публікації «Взгляда из Одессы» .

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 січня невідомі забруднили в Одесі червоною фарбою дев`ять білбордів, на яких зображений портрет В.ЯНУКОВИЧА з текстом його новорічного поздоровлення. За словами керівника Відділу з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в області Володимира ШАБЛІЄНКО, «розпочато перевірку інформації про дев`ять зіпсованих білбордів, які розташовані в різних районах міста.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

11 лютого редактор інтернет-газети «Взгляд из Одессы» І.СТОЛЯРОВ одержав повістку в міліцію для дачі пояснень за фактом грудневої публікації у виданні фотознімків, на яких зображені забруднені червоною фарбою білборди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.