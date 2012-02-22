Азаров: Кабмін внесе новий варіант закону про вищу освіту

Кабінет міністрів України має намір подати на розгляд Верховної Ради новий варіант законопроекту «Про вищу освіту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ за підсумками наради із студентськими організаціями і представниками вищих навчальних закладів щодо підготовки законопроекту про вищу освіту.

За словами прем`єра, робоча група, яка готує законопроект, повинна протягом двох тижнів підготувати нову редакцію законопроекту і врахувати зауваження студентських організацій, юристів, підключити до роботи на цьому етапі представників Міністерства освіти і науки, молоді і спорту.

«Який порядок я пропоную: ми обов`язково підключимо Міністерство освіти, щоб вже на цьому етапі міністерство підключилося і професійно відпрацювало всі ті питання, не змінюючи ідеологію і концепцію закону. Потім ми за процедурою повинні винести цей законопроект на уряд, і уряд повинен прийняти рішення. Він приймає рішення направляти (законопроект – УНІАН), і уряд повинен прийняти рішення відкликати попередній варіант і натомість надіслати вже цей допрацьований законопроект», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він висловив думку, що законопроект про вищу освіту повинен бути прийнятий парламентом якнайшвидше, і, на думку прем`єра, повинен набрати чинності вже з 1 вересня 2012 року.