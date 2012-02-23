Індар: 70% акцій перейде в держвласність

Пакет акцій 70,7% українського інсулінового заводу «Індар» передається у державну власність. Решта пакету - майже 30% акцій - перебуває у власності міноритарного акціонера – польського фармацевтичного концерну «Біотон».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві приватного акціонерного товариства «Індар».

Як зазначається в повідомленні, процес передачі пакету у державну власність відбувається у відповідності з рішенням Київського апеляційного суду від 31 січня 2012 р., яким залишено в силі рішення Господарського суду міста Києва від 19 вересня 2011 року про повернення пакету акцій підприємства у державну власність.

«Сьогодні забезпечені всі необхідні в таких випадках заходи з боку службових осіб підприємства як з метою якнайшвидшої передачі акцій до ДАК «Укрмедпром», так і з метою недопущення збоїв у роботі підприємства. На сьогоднішній день підприємство працює, випускаючи препарати інсуліну, за допомогою яких забезпечується будь-яка з сучасних схем інсулінотерапії. Сьогодні «Індар» забезпечує інсуліном половину людей з цукровим діабетом в Україні, що потребують за життєвими показаннями щоденного його введення», - зазначається в повідомленні.

При цьому в заяві наголошується, що «півроку тому екс-директор заводу Олексій ЛАЗАРЄВ був звільнений через неефективне управління заводом. Тому сьогодні будь-які спроби колишнього керівництва заводу на чолі з О.ЛАЗАРЄВИМ нібито врятувати «Індар» є намаганнями повернути свої посади, втрачені внаслідок неефективного управління підприємством».

«Крім того, , - йдеться у заяві, - така дезінформація негативним чином впливає як на всю вітчизняну медичну галузь, так і на фондовий ринок України. Внутрішні розслідування на заводі «Індар» виявили ряд правопорушень з боку колишнього керівництва, інформація про які вже передана до правоохоронних органів».

Автори заяви також звертаються «до експертного співтовариства, фахівців-ендокринологів, засобів масової інформації, об‘єднань людей, хворих на діабет, із проханням давати належну оцінку діям колишнього керівника та інформації, що від нього виходить».

*** Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар» - це сучасне підприємство фармацевтичної галузі, яке виробляє високоякісні лікарські засоби. Завод «Індар» є єдиним в Україні та одним з небагатьох в світі підприємством, що здійснює повний цикл виробництва інсуліну - від субстанції до готових лікарських форм. Підприємство займає 6-те місце за обсягом виробництва серед усіх провідних фармацевтичних компаній України. ПрАТ «По виробництву інсулінів Індар» одним з перших серед фармацевтичних підприємств України підтвердило відповідність свого виробництва загальноприйнятим у світовій практиці вимогам до виробництва фармацевтичної продукції - підприємство одержало Національний сертифікат GМР.

31 січня ц.р. Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар» державі.