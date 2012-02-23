У Київському метро - проблеми: потяги довелося пустити по одній колії

У Київському метрополітені на перегоні між станціями "Видубичі" і "Славутич" о 12.13 виникли проблеми з електропостачанням - зникла напруга.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі метрополітену.

"У зв`язку з цим організовано рух потягів між станціями "Сирець" і «Дружба народів», і "Червоний хутір" - "Осокорки". Окрім того, по одній колії курсують потяги між станціями "Видубичі" і "Славутич", - повідомили в прес-службі.

Причина проблем з електропостачанням встановлюється, вживаються заходи для відновлення нормального руху.

З іншого джерела агентству стало відомо, що проблеми з електропостачанням могли виникнути у зв`язку з інтенсивним таненням снігу.