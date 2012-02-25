«Артист» Мішеля Азанавічуса отримав шість премій «Сезар»
10:45, 25 лютого 2012Суспільство
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Зокрема за «кращий фільм року»
Фільм «Артист» режисера Мішеля Азанавічуса, який має 10 номінацій на «Оскар», одержав головну кінопремію Франції «Сезар» (головну кінематографічну нагороду Франції) за кращий фільм року, повідомляє Газета.Ru.
Фільм переміг ще в п`яти номінаціях: «краща режисерська робота», «краща жіноча роль», яку виконала Береніс БЕЖО, «краща операторська робота», «кращі декорації» і «краща оригінальна музика».
«Всі фільми, які я бачив, прекрасні, мені справді пощастило, що вибрали мене», – сказав М.АЗАНАВІЧУС під час вручення премії за режисуру.
У ніч на суботу, 25 лютого, в Парижі відбулася 37-а церемонія вручення премії «Сезар».
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