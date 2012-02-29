Завідувачку садка, яка окропила дітей мусульман святою водою, покарають

У Криму завідувачку дитячим садком покарають за окроплення водою дітей мусульман у православне свято Хрещення Господня.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-служба прокуратури Криму повідомила сьогодні про проведення перевірки в дитячому садку в Кіровському районі півострова, де стався інцидент.

«За її результатами винесено постанову про порушення дисциплінарного провадження стосовно завідувачки дошкільною установою. Підставою стало порушення вимог законодавства про врегулювання релігійних взаємин у державі», - говориться у прес-релізі наглядового відомства.

Прокуратура направила постанову меру міста Старий Крим, щоб той застосував до керівниці дитсадка «заходи дисциплінарного характеру».

Раніше кримськотатарські ЗМІ повідомили з посиланням на виховательку, що 19 січня в дитсадок у Старому Криму під час тихої години увійшов у супроводі завідувачки дошкільною установою православний священнослужитель і окропив приміщення, а також дітей, які спали. 17 із 28 дітей є кримськими татарами, батьки яких сповідують іслам.