Міліціонери вивезли підприємця в багажнику і змусили підписати боргові розписки

Прокуратура Нової Каховки Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом викрадення міліціонерами місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, кримінальну справу порушено за фактом перевищення влади із застосуванням насильства й незаконного позбавлення волі приватного підприємця, здійсненого працівниками міліції.

Слідством встановлено, що працівники підрозділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Біляївського райвідділу ГУ УМВС України в Одеській області прибули до Нової Каховки, захопили підприємця й вивезли в багажнику автомобіля в Одеську область.

Постраждалого незаконно утримували два дні, примусивши його написати розписки про визнання боргових зобов'язань в інтересах двох місцевих жителів.