Захарченко запевнив, що особисто контролює справу Оксани Макар

Міністерство внутрішніх справ закінчує службове розслідування щодо неправомірних дій правоохоронців у справі постраждалої від ґвалтівників у Миколаєві Оксани МАКАР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Це питання в мене особисто стоїть на контролі. Це питання для мене, як для міністра, воно є дуже важливим і ми зараз закінчуємо службове розслідування по цьому факту. Завтра ми будемо проводити спільну колегію разом з Генпрокуратурою і будемо приймати рішення, в тому числі дисциплінарного впливу, по цій події», - сказав міністр, пообіцявши, що за результатами спільної колегії громадськість обов’язково буде поінформована через ЗМІ.

При цьому глава МВС нагадав, що кримінальну справу щодо скоєння злочину проти О.МАКАР передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління МВС.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо можливих негативних наслідків у СІЗО для затриманих осіб, В.ЗАХАРЧЕНКО сказав, що всі особи, незалежно від того, який вони скоїли злочин і були за це затримані, перебувають під захистом держави, зокрема, пенітенціарної служби.

«Я вважаю, що служба пенітенціарна (а вона якраз і несе відповідальність за забезпечення безпеки тих людей, які перебувають за ґратами), вона здатна забезпечити їхню безпеку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

У потерпілої опіки 55% тіла. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій. О.МАКАР 16 березня була спецрейсом перевезена до Донецького опікового центру. Лікарі оцінюють стан О.МАКАР як вкрай тяжкий.

Разом з тим після затримання підозрюваних у скоєнні даного злочину двоє з них були звільнені правоохоронними органами під підписку про невиїзд. На сьогодні за поданням прокурора судом заарештовано всіх трьох осіб, які скоїли злочин.