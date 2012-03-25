На Луганські села наступає паводок

На Луганщині у чотирьох районах через розлив рік Айдар та Деркул вже підтоплено дев’ять населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у Головному територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій у Луганській області.

Так, у Біловодському районі підтоплено п’ять населених пунктів: селище Біловодськ, села Первомайськ, Городище, Бараніковка та КСП «50 лет Октября».

У Станично-Луганському районі від паводку потерпають три села: Герасимівка, Юганівка та Петрівка.

У Старобільському та Новопсковському районах – по одному населеному пункту: с. Хворостянівка та с. Осинве відповідно.

Гідрометеоцентр прогнозував, що паводок у Луганській області почнеться наприкінці 2-ої декади березня. Очікували розлив рік Айдар і Красна. За прогнозами, паводок буде вищим, ніж торік, але нижче норми.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області створений штаб із пропуску льодоходу і боротьби з повенями і паводками в 2012 році, куди можуть звертатися жителі, якщо виникає погроза підтоплення їхнього житла.