На тілі дев'ятикласника, який повісився у Макіївці, знайшли синці від побоїв

На тілі колишнього учня ліквідованої макіївської школи № 3 знайденого повішеним були сліди насильства. Про це «Новинам Донбасу» повідомила голова ініціативної групи батьків Анна Назіпова.

«Руки були збиті і були синці в області голови, на переніссі, на скроні, на шиї. Більше нічого не знаю», - розповіла вона.

Також мати загиблого стверджує, що передсмертна записка школяра написана не його почерком. «Мама стверджує, що це не його почерк. Було написано друкованими літерами різних розмірів, дитина так не писала - це мамині слова. Там були написані деякі слова, які він взагалі не вживав», - повідомила Назіпова.

За її словами, мати загиблого поїде до міліції, для того щоб справа не була закрита. «Ознайомиться з матеріалами і тоді буде ясно, до чого схиляється міліція. Мати наполягатиме, щоб було розслідування», - сказав Назіпова.

Нагадаємо, увечері 22 березня в Макіївці був знайдений повішеним колишній учень закритої школи № 3.

У прес-службі прокуратури Донецької області повідомили, що прокуратура Радянського району м. Макіївка контролює хід з`ясування обставин самогубства підлітка.