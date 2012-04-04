У київському метро зламався вагон
09:56, 04 квітня 2012Суспільство
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У Київському метрополітені через несправність вагону зупинявся рух потягів.
Станція метро ”Арсенальна”
Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 квітня о 19.27 у Київському метрополітені на станції "Арсенальна" Святошинсько-Броварської лінії через технічну несправність вагону був зупинений рух. Зупинка тривала близько 6 хвилин.
На станції "Арсенальна" люди вийшли з вагонів на платформу. Після цього потяг відбув у депо на ремонт.
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