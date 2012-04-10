Дніпропетровські чиновники організували собі окремі автосмуги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«У порушення вимог чинного законодавства, без відповідних рішень виконкому Дніпропетровської міської ради, лише на підставі приписів Державної автомобільної інспекції були відокремлені смуги руху для службового автотранспорту по вул. Леніна на ділянці між вул. Мечнікова та прос. Карла Маркса (1998 р) та по вул. Героїв Сталінграду -вул. Барвінковській (2010 р)», - наголошується у повідомленні прокуратури.

З метою ліквідації обмежень та забезпечення безпеки дорожнього руху на вищевказаних ділянках, відповідні дорожні знаки демонтовано, відокремлені смуги руху ліквідовані.