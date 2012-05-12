Західний бізнесмен назвав найслабше місце України

Про це кореспондентові УНІАН заявив відомий швейцарський бізнесмен і промисловець, скляний магнат, голова правління і виконавчий директор найбільшої світової компанії Група Glas Trosch Еріх Треш, який брав участь у відкритті свого скляного заводу в Артемівську Донецької області, запущеного після масштабної реконструкції.

Відповідаючи на запитання про ризики його бізнесу при роботі в Україні, Е.Треш сказав: «Займаючись бізнесом, завжди будуть ризики. Основний ризик тут – це, звичайно, те, що економіка в Україні не працює в повну силу».

Бізнесмен пояснив: «А якщо не працює економіка, відповідно, в країні мало будується, мало реконструюється, мало використовується скло і склопакети».

Е.Треш висловив надію, що все-таки внутрішній ринок в Україні запрацює, і тоді більше запитаною буде продукція, вироблена на будівельних заводах.

«Ми сподіваємося, що все-таки, нарешті, в повну силу запрацює в Україні економіка і розгорнеться будівництво. і, природно, більше використовуватимуться склопакети. Це найосновніший ризик і найосновніша для нас тема», - сказав швейцарський бізнесмен, підкресливши вкотре, що першочерговим залишається розвиток внутрішнього ринку України.