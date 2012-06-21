Експерти назвали попередні причини обвалу будинку у Луцьку

Про це повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради.

Як зазначено у висновках експертів, «руйнування частини будинку викликано втратою несучої здатності міжвіконного простінка першого поверху (на це вказує характер і порядок падіння конструкцій)».

Крім того, у висновках зазначено, що «технічний стан будівельних конструкцій квартир між першим та другим під’їздами – аварійний (подальша їх експлуатація не допускається). Для унеможливлення повторення аварійної ситуації інших частин будинку, рекомендується терміново виконати посилення міжвіконних простінків зовнішньої несучої стіни першого поверху».

Відтак, Луцький міський голова Микола Романюк уже дав доручення з сьогоднішнього дня розпочати роботи з укріплення міжвіконних простінків зовнішньої несучої стіни, аби запобігти аварійній ситуації в інших частинах будинку.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Луцьку о 04.25 між першим та другим під’їздами будинку на вулиці Рівненській, 109, сталося раптове руйнування несучих конструкцій з першого по п`ятий поверхи. Загинуло двоє людей, зруйновано 8 квартир.